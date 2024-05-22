Воссоздание лица Аменхотепа III: удивительная история за фасадом легенды Татьяна СергееваВоссоздание лица Аменхотепа III, одного из самых влиятельных фараонов Древнего Египта, вызвало большой интерес и удивление в научном сообществе.
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