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Воссоздание лица Аменхотепа III: удивительная история за фасадом легенды

Воссоздание лица Аменхотепа III: удивительная история за фасадом легенды

Воссоздание лица Аменхотепа III: удивительная история за фасадом легенды Татьяна СергееваВоссоздание лица Аменхотепа III, одного из самых влиятельных фараонов Древнего Египта, вызвало большой интерес и удивление в научном сообществе.

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