Экологи оценили масштабы загрязнения Черного моря после крушения танкеров. По словам эксперта Российского экологического движения Ильи Рыбальченко, часть разлившегося мазута может всплыть летом, пишет РБК.
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