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Экологи оценили масштабы загрязнения Черного моря после крушения танкеров

Экологи оценили масштабы загрязнения Черного моря после крушения танкеров

Экологи оценили масштабы загрязнения Черного моря после крушения танкеров. По словам эксперта Российского экологического движения Ильи Рыбальченко, часть разлившегося мазута может всплыть летом, пишет РБК.

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