В России установлен новый рекорд по бурению нефтяных скважин

В Иркутской области на Большетирском участке недр Иркутская нефтяная компания (ИНК) успешно завершила бурение скважины с длиной горизонтального участка 4100 метров — это новый рекорд России для наземного бурения.
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