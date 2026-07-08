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В России установлен новый рекорд по бурению нефтяных скважин

В Иркутской области на Большетирском участке недр Иркутская нефтяная компания (ИНК) успешно завершила бурение скважины с длиной горизонтального участка 4100 метров — это новый рекорд России для наземного бурения.

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