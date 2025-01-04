Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Какие тренды ждут рынок труда в 2025-м?

Какие тренды ждут рынок труда в 2025-м?

Замедление темпов роста зарплат вошло в основные тренда рынка труда 2025 года В 2025 году темпы роста зарплат замедлятся, сотрудники будут «перепрыгивать» из компании в компанию, а работодатели — пересматривать системы мотивации.

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