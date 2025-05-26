Солнечная энергетика: зеленую электростанцию построят в Амурской области

Компания «Юнигрин Энерджи» (Москва), разработчик решений в области солнечной энергетики и поставщик зеленой энергии по модели IPP (независимого производителя), заключила соглашение с Амурской областью о строительстве самой крупной в России и СНГ солнечной электростанции мощностью около 650 МВт.