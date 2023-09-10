После того, как Илон Маск сказал, что президентом США на самом деле является "телесуфлер, который управляет телом Байдена", Байден спешно покинул Индию, где проходил саммит G-20.
"Какой идиот!" Саудовский принц отпил из бутылки, Мелони закрыла лицо руками
Комментарии
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Пульхерия Djem
А Вы откуда? Из Тв=аджикистана,а что,у Вашего президента есть двойник? Или Вы из Казахстана,может Туркмении,и что никак не отличить от оригинала? Иголос,и мимика,и интонации? Ничего себе у Вас медицина!!!
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12 час.
W
Walery
Цирк уехал, а его клоун пристроился в Киеве главой государства и как в свое время горбачев уже развалил большую половину страны. Странно - как хохлы идут за этим козлом... в никуда.
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11 час.
Раиса Фазлетдинова
Пуль ХЕР и , к твоему сожалению я живу в России больше, чем ты можешь себе представить. Здесь жили мои предки и будут жить мои потомки потому, что мы живём в Башкирии НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ. Если ты не знаешь о Путине ничего, то тебе нужно напрячь свои две извилины (одна из которых на заднице) и поискать в инете инфу. А не только смотреть федеральные каналы по ТВ для наивного населения. Молись за здоровье Путина, ведь он уже и ходить то не может. Рак у него на последней стадии. Доживет ли до ноября....
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1 час.
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