"Какой идиот!" Саудовский принц отпил из бутылки, Мелони закрыла лицо руками

Раиса Фазлетдинова

Пуль ХЕР и , к твоему сожалению я живу в России больше, чем ты можешь себе представить. Здесь жили мои предки и будут жить мои потомки потому, что мы живём в Башкирии НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ. Если ты не знаешь о Путине ничего, то тебе нужно напрячь свои две извилины (одна из которых на заднице) и поискать в инете инфу. А не только смотреть федеральные каналы по ТВ для наивного населения. Молись за здоровье Путина, ведь он уже и ходить то не может. Рак у него на последней стадии. Доживет ли до ноября....