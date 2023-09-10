Абсолютный рейтинг

19 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Я к ним сам отношусь. Против воли оказался иностранцем, когда Родина уехала от меня. Спасся круткой и кротостью жены.В Москве вернули ...
  • Александр Лагуткин
    Чушь порете вы. На кой хрен было людям полтора года умирать за интересы страны, брать города чтобы потом мятеж органи...Если с Путиным не...
  • Странник
    это вам наверное сам Ленин сказал? Интересно, как вы относитесь к словам чубайса о "не вписавшихся в рынок миллионов ...В Москве вернули ...

"Какой идиот!" Саудовский принц отпил из бутылки, Мелони закрыла лицо руками

"Какой идиот!" Саудовский принц отпил из бутылки, Мелони закрыла лицо руками

После того, как Илон Маск сказал, что президентом США на самом деле является "телесуфлер, который управляет телом Байдена", Байден спешно покинул Индию, где проходил саммит G-20.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Пульхерия Djem
А Вы откуда? Из Тв=аджикистана,а что,у Вашего президента есть двойник? Или Вы из Казахстана,может Туркмении,и что никак не отличить от оригинала? Иголос,и мимика,и интонации? Ничего себе у Вас медицина!!!
Ответить
12 час.
W
Walery
Цирк уехал, а его клоун пристроился в Киеве главой государства и  как в свое время горбачев уже развалил большую половину страны. Странно -  как хохлы идут за этим козлом... в никуда.
Ответить
11 час.
Раиса Фазлетдинова
Пуль ХЕР и , к твоему сожалению я живу в  России больше, чем ты можешь себе представить. Здесь жили мои предки и будут жить мои потомки  потому, что мы живём в Башкирии  НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ. Если ты не знаешь о Путине ничего, то тебе нужно напрячь свои две извилины (одна из которых на заднице) и поискать в инете инфу. А не только смотреть федеральные каналы по ТВ для наивного населения. Молись за здоровье Путина, ведь он уже и ходить то не может. Рак у него на последней стадии. Доживет ли до ноября....
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх