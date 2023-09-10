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"Какой идиот!" Саудовский принц отпил из бутылки, Мелони закрыла лицо руками

"Какой идиот!" Саудовский принц отпил из бутылки, Мелони закрыла лицо руками

После того, как Илон Маск сказал, что президентом США на самом деле является "телесуфлер, который управляет телом Байдена", Байден спешно покинул Индию, где проходил саммит G-20.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Америка показывает наглядно как и до какого уровня дошла современная  робототехника в их стране , они доказали на деле , что страной может руководить и почти для державы копеечный робот , но введённые в схему китайские платы не всегда выдают мысли затейников , а только пытаются исправить положение . Но ... не всегда выходит . Последнее время одни срывы
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26 мин.
Val Bolok
Наполеон убежал их Москвы, Гитлер убежал из жизни в Берлине, а Байден убежал из Нью-Дели. Традиция однако.
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13 мин.
П
Петр
Сионфашизм придумал сказку Демократию для примитивного населения этой Планетки ..- Сионфашизм и есть тайное правительство Запада ему 120 лет.
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11 мин.

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