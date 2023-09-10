После того, как Илон Маск сказал, что президентом США на самом деле является "телесуфлер, который управляет телом Байдена", Байден спешно покинул Индию, где проходил саммит G-20.
"Какой идиот!" Саудовский принц отпил из бутылки, Мелони закрыла лицо руками
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Америка показывает наглядно как и до какого уровня дошла современная робототехника в их стране , они доказали на деле , что страной может руководить и почти для державы копеечный робот , но введённые в схему китайские платы не всегда выдают мысли затейников , а только пытаются исправить положение . Но ... не всегда выходит . Последнее время одни срывы
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26 мин.
Val Bolok
Наполеон убежал их Москвы, Гитлер убежал из жизни в Берлине, а Байден убежал из Нью-Дели. Традиция однако.
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13 мин.
П
Петр
Сионфашизм придумал сказку Демократию для примитивного населения этой Планетки ..- Сионфашизм и есть тайное правительство Запада ему 120 лет.
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11 мин.
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