"Какой идиот!" Саудовский принц отпил из бутылки, Мелони закрыла лицо руками

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Америка показывает наглядно как и до какого уровня дошла современная робототехника в их стране , они доказали на деле , что страной может руководить и почти для державы копеечный робот , но введённые в схему китайские платы не всегда выдают мысли затейников , а только пытаются исправить положение . Но ... не всегда выходит . Последнее время одни срывы