Модель из Новосибирска примерила на себя образ киллера Как сообщает новосибирское издание Atas.info, в конце октября новосибирский косплеер Ольга Хаку опубликовала фотосессию, где воплотила персонажа Квайет из компьютерной игры Metal Gear Solid 5.