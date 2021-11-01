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Модель из Новосибирска примерила на себя образ киллера

Модель из Новосибирска примерила на себя образ киллера Как сообщает новосибирское издание Atas.info, в конце октября новосибирский косплеер Ольга Хаку опубликовала фотосессию, где воплотила персонажа Квайет из компьютерной игры Metal Gear Solid 5.

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