Модель из Новосибирска примерила на себя образ киллера Как сообщает новосибирское издание Atas.info, в конце октября новосибирский косплеер Ольга Хаку опубликовала фотосессию, где воплотила персонажа Квайет из компьютерной игры Metal Gear Solid 5.
Модель из Новосибирска примерила на себя образ киллера Как сообщает новосибирское издание Atas.info, в конце октября новосибирский косплеер Ольга Хаку опубликовала фотосессию, где воплотила персонажа Квайет из компьютерной игры Metal Gear Solid 5.
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