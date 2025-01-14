Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не стали предъявлять обвинений

Как сообщил представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, выжившему в результате 67-дневного дрейфа в Охотском море путешественнику Михаилу Пичугину не станут предъявлять обвинения в гибели родных .
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