У СПБ Биржи появится новый устав

Акционеры попавшей под блокирующие санкции США СПБ Биржи на внеочередном собрании 19 января обсудят утверждение устава в новой редакции, а также вопросы формирования совета директоров и правления площадки.
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