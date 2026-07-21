ЕС застрял на 21-м пакете санкций против России из-за Греции

Переговоры по новому, 21-му пакету санкций Евросоюза против России зашли в тупик из-за возражений Греции, которая выступает против ограничений на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны.
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