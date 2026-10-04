Подкуп избирателей на выборах в США

«Если республиканцы победят на промежуточных выборах 2026 года и получат большинство в Палате представителей и Сенате, я выплачу каждому совершеннолетнему гражданину США по 5 тысяч долларов.
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