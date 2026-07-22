Погибли двое: жертв ночной атаки на Кубань становится больше. Девушка, работающая на складе Wildberries в Краснодаре, скончалась в больнице

Погибли двое: жертв ночной атаки на Кубань становится больше. Девушка, работающая на складе Wildberries в Краснодаре, скончалась в больницеВрачи не смогли спасти девушку, раненую при ударе беспилотником по складскому комплексу Wildberries в Краснодаре.