Президент Соединенных Штатов Джо Байден теоретически допустил втягивание Запада в конфликт вокруг Украины из-за решения одобрить удары киевской стороны американским оружием по территории Российской Федерации.
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