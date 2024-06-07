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  • Ирина
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Байден теоретически допустил втягивание Запада в конфликт вокруг Украины

Байден теоретически допустил втягивание Запада в конфликт вокруг Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден теоретически допустил втягивание Запада в конфликт вокруг Украины из-за решения одобрить удары киевской стороны американским оружием по территории Российской Федерации.

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