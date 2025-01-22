Новичок ЦСКА не может взять номер Облякова. Это запрещено регламентом

По данным некоторых российских СМИ, ЦСКА якобы предложил своему потенциальному новичку Лоррану взять 10-й игровой номер после перехода в московский клуб, и это один из факторов, влияющих на решение 18-летнего полузащитника.
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