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Le Parisien: лесной пожар угрожает военным заводам Франции

Le Parisien: лесной пожар угрожает военным заводам Франции

Emma Da Silva/AP/TASS Крупный лесной пожар, уже уничтоживший более 42 тысяч га леса в департаменте Жиронда, поставил под угрозу стратегически важные объекты французской оборонной, авиационной и космической промышленности.

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