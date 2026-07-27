Le Parisien: лесной пожар угрожает военным заводам Франции

Emma Da Silva/AP/TASS Крупный лесной пожар, уже уничтоживший более 42 тысяч га леса в департаменте Жиронда, поставил под угрозу стратегически важные объекты французской оборонной, авиационной и космической промышленности.
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