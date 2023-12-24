Справороссы-заправдисты: «Партия сделает всё для обеспечения победы Владимира Путина»

Делегаты XIII съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" ("Справедливая Россия — За правду"), прошедшего в отеле Holiday Inn в Сокольниках, единогласно приняли решение о поддержке выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата в Президенты Российской Федерации на предстоящих в 2024 году выборах главы государства.
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