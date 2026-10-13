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Говорит Европа ⚡

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Анатолий Шарий: Меня с семьёй хотели взорвать на территории Евросоюза

Анатолий Шарий: Меня с семьёй хотели взорвать на территории Евросоюза

Почему испанские правоохранители не пресекли подготовку убийства? Кто из руководства Украины дал приказ на ликвидацию? Как украинские силовики планировали взорвать автомобиль в центре Барселоны? И кто покрывал испанских силовиков, передававших данные Киеву? Журналист Анатолий Шарий ответил на вопросы зрителей и читателей.

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