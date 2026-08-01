В НАК сообщили подробности взрыва в центре Москвы

Взрыв, в результате которого в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы погибли три человека и 21 пострадал, произошел в результате подрыва самодельного взрывного устройства, которое пыталась пронести неизвестная женщина.
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