Кроссовер Livan X6 Pro продается в России уже более полугода, но так и не примелькался на дорогах

Летом прошлого года мы рассказали о родословной бренда Livan после тест-драйва компактного, ходового хэтчбека X3 Pro, но к концу осени на российском рынке появились еще две модели — седан Livan S6 Pro и Livan X6.
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