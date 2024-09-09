Вышел в свет сборник статей Си Цзиньпина об образовании

Пекин, 8 сентября /Синьхуа/ -- Сборник статей генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина об образовании вышел в свет в преддверии Дня учителя, который отмечается в Китае 10 сентября.
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