Потепление климата не означает, что Москва избавится от сильных снегопадов. Напротив, такие эпизоды в XXI веке могут сохраняться, тогда как умеренные снегопады будут происходить реже.
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