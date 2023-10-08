Театрально ругался матом: звезда «Голоса» рассказала о работе с Градским

Маэстро все время пытался себя сдерживать, проявляя недюжинную волюПокойный Александр Градский был человеком незаурядным – в нем сочетались абсолютно разные качества, вспоминает солистка "Градского Холла" Алла Рид.
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