Гвардиола о «Сити»: «Невероятно честная команда, иногда чересчур. Буду защищать нашу позицию и игроков, потому что знаю, как они себя ведут»

Перед сегодняшним матчем с «Арсеналом» главный тренер «горожан» подчеркнул, что он гордится поведением и подходом своей команды к матчам – не только в этом сезоне, но и на протяжении всех его восьми с половиной лет на «Этихаде».
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