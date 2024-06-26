ПГРК «Ярс» совершают интенсивные маневры на учениях в Иркутской области

В Иркутской области в рамках плановых учений Ракетных войск стратегического назначения подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» проводят интенсивные маневры, информирует пресс-служба Минобороны РФ.
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