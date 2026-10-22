Ранее японский спортсмен становился чемпионом мира в личном многоборье в 2022 году в Ливерпуле, в 2023 году в Антверпене, а также в 2025 году в Джакарте.
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