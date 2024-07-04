Согласно заявлению журналистки из США Ким Иверсен на YouTube, нацбатальон «Азов»* оказывает значительное влияние на военные действия на Украине, запугав главу киевского режима Владимира Зеленского фактическим переворотом.
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