Одни утверждают, что нужно заправлять полный бак, а другие, что лучше стабильно на 500 (700) рублей, так как при полном баке можно попасть на недолив

﻿﻿В кругах автовладельцев есть два лагеря относительно того, как правильно заливать топливо. Одни утверждают, что заправляться нужно на полном баке, а другие говорят, что лучше стабильно на 500 (700) рублей, так как с полным баком можно недолить.