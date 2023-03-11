Кухня и дом

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Одни утверждают, что нужно заправлять полный бак, а другие, что лучше стабильно на 500 (700) рублей, так как при полном баке можно попасть на недолив

Одни утверждают, что нужно заправлять полный бак, а другие, что лучше стабильно на 500 (700) рублей, так как при полном баке можно попасть на недолив

﻿﻿В кругах автовладельцев есть два лагеря относительно того, как правильно заливать топливо. Одни утверждают, что заправляться нужно на полном баке, а другие говорят, что лучше стабильно на 500 (700) рублей, так как с полным баком можно недолить.

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