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Аргументы и Факты

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Сийярто посоветовал главам ЕС «пристегнуть ремни» перед миссией мира Орбана

Сийярто посоветовал главам ЕС «пристегнуть ремни» перед миссией мира Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни» перед дальнейшими шагами венгерского премьер-министра Виктора Орбана в рамках миссии мира, которая направлена на урегулирование украинского конфликта.

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