Сийярто посоветовал главам ЕС «пристегнуть ремни» перед миссией мира Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни» перед дальнейшими шагами венгерского премьер-министра Виктора Орбана в рамках миссии мира, которая направлена на урегулирование украинского конфликта.
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