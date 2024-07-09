В российско-украинском конфликте западноевропейские страны всё чаще поводят плечами, допуская возможность открытого участия стран НАТО в военном противостоянии.
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В российско-украинском конфликте западноевропейские страны всё чаще поводят плечами, допуская возможность открытого участия стран НАТО в военном противостоянии.