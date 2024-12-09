Кибермошенники за с января по ноябрь украли у россиян более 158 млрд руб

Кибермошенники с января по ноябрь 2024 года украли у россиян в общей сложности около 158 млрд руб., пишет агентство ТАСС со ссылкой на сопроводительные документы к пакету правительственных законопроектов, который рассмотрит в понедельник комиссия правительства России по законопроектной деятельности.