Трамп призвал США сделать Россию союзником против Китая

Сторонники Трампа предлагают привлечь Россию в союзники против Китая, меняя её статус с противника. Турция, Саудовская Аравия, Китай и Индия также стремятся прекратить конфликт, однако серьёзные разногласия между Россией и Украиной усложняют этот процесс.