В Кишиневе отметили Международный День родного языка

21 февраля в помещении Агентства межэтнических отношений Молдовы отмечался Международный День родного языка, который был учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО ещё в ноябре 1999 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии