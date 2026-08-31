Роснедра объявили о внедрении технологии извлечения лития в России

Глава Роснедр Олег Казанов сообщил, что Россия является одной из немногих стран, где применяется технология извлечения лития из попутных вод.
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