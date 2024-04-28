Политика как он...
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Политика как она есть

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Таджикистан вновь блефует, угрожая повернуться на запад, если мы затянем для их граждан гайки? Почему не надо опасаться этого блефа

Таджикистан вновь блефует, угрожая повернуться на запад, если мы затянем для их граждан гайки? Почему не надо опасаться этого блефа

Была занята и не успела написать про эпопею с таджикскими гостями страны и их МИДом, который временно рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.

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Комментарии
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Игорь Василевский
В гейропе и своих африканцев хватает. С азиатами. Зачем ей еще эти?
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4 час.
Владимир Петров
Запад рекрутирует братию в ИГИЛ и всяческие исламские банды. Полыхнёт Туркестан - Русь заденет...
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3 час.
BM
Boris Merfi
что-то не нравится, валите нахрен и из России и из ЕАЭС, не велика потеря, кишлачники баранопасы возмущены, что их в цивилизованную страну не пускают. так свой кишлачный уклад нехер в Россию везти.
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3 час.

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