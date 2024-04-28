Таджикистан вновь блефует, угрожая повернуться на запад, если мы затянем для их граждан гайки? Почему не надо опасаться этого блефа

В гейропе и своих африканцев хватает. С азиатами. Зачем ей еще эти?

BM

Boris Merfi

что-то не нравится, валите нахрен и из России и из ЕАЭС, не велика потеря, кишлачники баранопасы возмущены, что их в цивилизованную страну не пускают. так свой кишлачный уклад нехер в Россию везти.