Что нас ждет в 5D. Квантовый переход – февраль 2026 Планета Земля завершает свой путь восхождения, переходя в четвертую плотность – измерение, пронизанное вибрациями Любви.
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