В Ульяновске полицейские рассказывают о боевом пути своих дедов и прадедов

В рамках Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» о своем прадедушке – участнике Великой Отечественной войны Хисаметдине Шакирзяновиче Шакурове рассказывает старший инспектор отдела организации применения административного законодательства УОООП УМВД России по Ульяновской области капитан полиции Альфия Шакурова.
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