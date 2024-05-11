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Они давят. Украинский генерал рассказал о странном поведении США

Они давят. Украинский генерал рассказал о странном поведении США

США давят на европейских союзников с целью сдвинуть поставки истребителей F-16 Украине на более поздний срок, несмотря на совсем иные публичные заявления, с таким утверждением выступил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенков эфире интернет-канала «Фабрика новостей».

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