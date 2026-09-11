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Газета.ру

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Разработка "Роснефти" победила на премии "Лучшие цифровые решения для ТЭК"

Разработка "Роснефти" победила на премии "Лучшие цифровые решения для ТЭК"

Разработку уфимского научного института «Роснефти» признали лучшей на XVII премии «Лучшие цифровые решения для ТЭК», сообщает пресс-служба компании.

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