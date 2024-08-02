Страна и люди
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Страна и люди

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Десантники разгромили врага «каруселью смерти» у Переездного в ДНР

Десантники разгромили врага «каруселью смерти» у Переездного в ДНР

На Северском направлении 106-ая тульская гвардейская воздушно десантная дивизия продавливает врага, а подразделения «Южной» группировки нанесли мощные удары по живой силе и технике врага в районах пяти населенных пунктов в ДНР :  https://tvzvezda.

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