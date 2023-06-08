Русская весна

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ФСБ задержала в ДНР шпиона внешней разведки Украины (ВИДЕО)

ФСБ задержала в ДНР шпиона внешней разведки Украины (ВИДЕО)

Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали агента Службы внешней разведки (СВР) Украины. Шпион собирал на территории республики информацию о сотрудниках силовых служб, а также местах дислокации и передвижении Вооруженных сил РФ.

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