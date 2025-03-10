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Царьград

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КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Жёлтого моря

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Жёлтого моря

КНДР провела запуск нескольких баллистических ракет в сторону Жёлтого моря, сообщили в корейском агентстве "Рёнхап".

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