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«Аль-Наср» с Криштиану Роналду проиграл 0:4 в Лиге чемпионов

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду проиграл 0:4 в Лиге чемпионов

«Аль-Наср» неудачно стартовал в Элитной Лиге чемпионов АФК сезона-2026/27, разгромно проиграв «Аль-Айну».

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