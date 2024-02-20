Водолацкий: Попытки авиаударов ВСУ заканчиваются потерей минимум одного самолета

Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР) и депутат Госдумы Виктор Водолацкий раскрыл последствия авиаударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, краснолиманском и купянском направлениях в зоне спецоперации (СВО).