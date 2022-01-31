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Шестеркин – 1-я звезда матча с «Сиэтлом»: 40 сэйвов из 42, 21-я победа в сезоне

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 40 бросков из 42 в матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:2) и был признан первой звездой.

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