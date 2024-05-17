Астраханский «Волгарь» в меньшинстве добился важной победы

Волжане по-прежнему на предпоследнем месте, но вплотную приблизились к границе спасения. Вчера в рамках перенесенного 24-го тура первой лиги первенства России по футболу астраханский «Волгарь» принимал дома нижнекамский «Нефтехимик».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии