Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Губерниев о российском биатлоне: «Мы будем регрессировать в период санкций. Это касается и стрельбы, и лыжного хода, и инвентаря»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о влиянии санкций на российский биатлон. «Мы все равно будем регрессировать в период санкций, это неизбежно.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх