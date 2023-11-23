Тим Аллен утверждает, что Disney обратилась к нему и Тому Хэнксу с предложением принять участие в “Истории игрушек 5”После того как генеральный директор компании Disney Боб Айгер (Bob Iger) сообщил, что пятый фильм “История игрушек” находится в разработке, оказалось, что Тим Аллен (Tim Allen) и Том Хэнкс (Tom Hanks) уже получают звонки по… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.