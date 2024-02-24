МИД РФ: в ОБСЕ закрывают глаза на нарушения со стороны Украины и Запада

В МИД России заявили, что руководство и отдельные исполнительные структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отклонились от своих мандатов и закрывают глаза на очевидные нарушения со стороны Украины и западных стран.
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