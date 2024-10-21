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Экс-премьер Украины оценил перспективы создания Киевом ядерного оружия

Экс-премьер Украины оценил перспективы создания Киевом ядерного оружия

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев не сможет создать ядерное оружие. Однако он не исключил способности Украины создать «грязную бомбу» на основе радиоактивных отходов атомных электростанций, пишут «Известия».

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